У Харкові 39-річний безробітний влаштував стрілянину в кафе, поранено двох осіб

Харків. 1 березня. УНІАН. У Харкові 39-річний чоловік, вимагаючи випивки і закуски в в одному кафе, вчинив стрілянину і поранив двох осіб – чоловіка і жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні в середині дня.

Згідно з повідомленням, 1 березня 2012 року до чергової частини Орджонікідзевскього РВ м. Харкова надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік відкрив стрілянину зі зброї в одному з кафе, розташованих на території ринка по вулиці Косіора. На місце події терміново виїхало керівництво Харківського міського управління міліції, слідчо-оперативна група Орджонікідзевского райвідділу міліції, експерти-криміналісти та кінологи.

Правоохоронцями було встановлено, що близько 11.30 до кафе зайшов чоловік та став вимагати у працівників закладу випивку та закуску. Коли йому відмовили у безкоштовному задоволенні, він витягнув пістолет та почав стріляти вгору. Задоволений справленим ефектом, він вирушив до іншої кав’ярні, де спокійно відпочивали відвідувачі.

І в цьому закладі події почали розгортатися за тим же сценарієм – за допомогою зброї чоловік почав примушувати бармена швидко налити йому безкоштовної горілки. В результаті хуліганських дій зловмисника постраждали двоє відвідувачів кафе – чоловік та жінка. Вони отримали вогнепальні поранення в руку та плече. Тим часом чоловік, який вчинив безлад та стрілянину, так і не задовольнивши свої бажання, зник з місця пригоди.

За кілька годин завдяки проведенню необхідних оперативно-розшукових заходів, підозрюваного у скоєнні злочину чоловіка було встановлено та затримано працівниками міліції. Ним виявився 39-річний непрацюючий місцевий мешканець. У нього вилучено бойовий пістолет ТТ калібру 7,62 мм та набої. Наразі правоохоронцями з’ясовується місце придбання зброї, пістолет та патрони передані для проведення відповідної експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.15, ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.