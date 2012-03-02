Ректори харківських вузів стали на захист міністра Табачника

Харків. 2 березня. УНІАН. Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону звернулася до депутатів Харківської обласної ради з проханням відреагувати на звернення Львівської облради до керівництва держави, у якому міститься вимога негайно звільнити з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА через погіршення ситуації в освітянській сфері.

Як передає коресондент УНІАН, звернення ректорів харківських вузів було оприлюднене 1 березня на сесії Харківської облради.

«Ми глибоко обурені цією подією і вважаємо позицію Львівської обласної ради необєктивною, політично ангажованою, такою, жо спотворює справжню ситуацію в освітянській сфері», - йдеться у зверненні.

«Насправді, - заявили ректори, - з приходом Д.ТАБАЧНИКА на посаду міністра робота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України набула системного характеру, стала спрямованою на досягнення конкретних результатів. За два роки Міністерству під керівництвом Д.ТАБАЧНИКА вдалося реалізувати низку реальних програм з підвищення якості освіти: зокрема, розроблена і затверджена Національна рамка кваліфікації, створена і затверджена концепція Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, впорядковано підготовку і видання підручників для загальноосвітньої школи, державне замовлення для вищої школи спрямоване на підтримку напрямків та спеціальностей, які забезпечують науково-технічний прогрес, суттєво покращений порядок ліцензування і акредитації, вперше на навчання і стажування у провідних зарубіжних університетах направлені сотні талановитих українських студенті та молодих учених».

Ректори підкреслюють, що всі важливі рішення Міністерством приймаються після широкого обговорення з освітянською спільнотою та студентськими організаціями.

«Приклади успішної роботи Міністерства та Міністра можна наводити й далі. Лише глибоко упереджені і некомпетентні люди можуть цього не помічати і проголошувати абсурдні звинувачення на адресу Д.ТАБАЧНИКА», заявили ректори.

Вони звернулися до депутатів Харківської облради «з наполегливим проханням відреагувати належним чином на вищезгадане звернення Лівівської обласної ради, яке розцінюємо як неприпусимий тиск на керівництво держави».

Реагуючи на це прохання, один з депутатів запропонував підготувати відповідний проект заяви до наступної сесії, аби ухвалити її на пленарному засіданні. Інший депутат вніс пропозицію запросити на сесію Харківської облради самого Д.ТАБАЧНИКА, аби особисто висловити підтримку міністрові.