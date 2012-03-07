Нечипоренко розповів, що і як буде з місцями в готелях на Єваро-2012

Харків. 7 березня. УНІАН. Відмова туроператора УЄФА Tui від бронювання частини харківських готелів дозволить знизити ціни на номери.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, туроператор Tui, який займається контактуванням готелів в Україні на час Євро-2012, відмовив ряду харківських готелів у бронюванні номерів для цільових груп уболівальників. На думку О.НЕЧИПОРЕНКА, це не нашкодить харківським готелям, а навпаки дозволить знизити ціни на номери. «Вихід на ринок майже 3 тисяч номерів внаслідок відмови бронювання Tui дозволить суттєво знизити ажіотаж довкола цін і суттєво полегшити пошук доступного житла людям, які сюди приїдуть на чемпіонат Європи», - сказав він.

О.НЕЧИПОРЕНКО зауважив, що Tui, згідно контрактом, мала право до 1 березня відмовитися від бронювання квитків у випадку відмови цільових груп у розміщенні. «Це така специфіка УЄФА доводити до приймаючих міст завищені норми з резервування. Такі норми були нам доведені», - зазначив він.

О.НЕЧИПОРЕНКО підкреслив, що «ані Харків, ані готелі від цього не постраждають».

«Зараз триває бронювання жителями інших країн», - повідомив він. За його словами, зацікавленість Харковом виявляють громадяни США, Канади, Китаю та Японії.

За словами О.НЕЧИПОРЕНКА, у той же час, Tui близько 20 харківським готелям підтвердила бронювання номерів.

Говорячи про стабілізацію ціни на житло в Харкові, О.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що Харківська міська рада з 5 найбільшими туристичними компаніями Харкова підписала меморандум про порозуміння з приводу зниження цін на готелі, де турфірми мають довготермінові угоди.

Він також спростував те, що в законтрактованих готелях Харкова ціни на номери в рази перевищують норму.

«У тих готелях, які вже заброньовані, ціни вже погоджені й вони не такі вже високі. Бронювалися в основному по 40-60 євро за номер. Маючи комерційний інтерес Tui має свою націнку, але вона в таких готелях фактично фіксована. Я не бачу конкретних прикладів великого зростання цін за винятком одного, де зростання цін було необґрунтоване. У всьому світі під час таких подій ціни зростають на 20-30%», - сказав директор департаменту.

О НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що один із приватних пансіонів Харкова невиправдано завищив ціну своїх послуг. «За 7 ночей у цьому пансіонаті просили 29 тисяч доларів, плюс платний Wi-Fi 20 гривень на добу», - обурився він.

У той же час О.НЕЧИПОРЕНКО позитивно оцінив ініціативу харків’яни створити в Facebook групу, в якій гості Євро-2012 зможуть знайти собі безкоштовне житло в Україні.

«Я це вітаю», - сказав він.