Внаслілок ДТП у Валківському районі загинуло двоє осіб

Харків. 12 березня. УНІАН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 березня близько 20.45 год. на 417 км автошляху Київ – Харків – Довжанський в районі села Сніжкове Валківського району, загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області, 30-річний водій автомобіля «Ford fusion», рухаючись з боку Харкова у напрямку Києва, при виконанні обгону не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Dodge sprinter» під керуванням 26-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку

Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля «Ford fusion» загинули на місці, сім пасажирів автомобіля «Dodge sprinter» з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Валківської ЦРЛ. Правоохоронними органами встановлюються обставини ДТП.