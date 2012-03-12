ДТП у Валківському районі: загинуло двоє осіб, 7 травмовані

Харків. 12 березня. УНІАН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 березня близько 20.45 год. на 417 км автошляху Київ-Харків-Довжанський в районі села Сніжкове Валківського району, загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області, 30-річний водій автомобіля «Ford fusion», рухаючись з боку Харкова у напрямку Києва, при виконанні обгону не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем автомобіля «Ford fusion», під керуванням 26-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку

Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля «Ford fusion» загинули на місці, сім пасажирів автомобіля «Dodge sprinter» з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Валківської ЦРЛ. Правоохоронними органами встановлюються обставини ДТП.

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у неділю, 11 березня, близько 21.00 у дорожньо-транспортну пригоду потрапив також автомобіль швидкої допомоги «УАЗ-962», який прибув за викликом на місце аварії автомобілів «Ford fusion» та «Dodge sprinter».

Згідно з повідомленням, зіткнення з автомобілем швидкої «УАЗ-962» допустив 42-річний водій вантажівки «Volvo», мешканець Миколаївської області, який рухався в напрямку Києва. Внаслідок цієї аварії були травмовані 66-річний водій, 42-річна та 50-річна фельдшери швидкої допомоги. Усіх їх було доправлено до Валківської лікарні.

За уточненими даними ВЗГ, внаслідок першого зіткнення (автомобілів «Dodge Sprinter» та «Ford Fusion») на місці аварії від отриманих травм загинули 31-річний водій автомобіля «Ford Fusion», мешканець Київа, та його пасажирка, 29-річна мешканка Криму. До Валківської центральної районної лікарні були доставлені сім пасажирів автомобіля «Dodge Sprinter», мешканок Харкова, з різними травмами. Їхній стан здоров’я, за висновками медиків, задовільний.