Триденне побачення Тимошенко з рідними завершилося (фото)

Харків. 12 березня. УНІАН. Тривале побачення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з рідними, яке проходило в Качанівській виправній колонії Харкова з 9 по 11 березня, завершилося.

Інформацію про це підтвердили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Донька екс-прем’єрки Євгенія ТИМОШЕНКО покинула територію виправного закладу близько 10.00. Також підтвердилася інформація про те, що мати Ю.ТИМОШЕНКО не брала участі у тривалому побаченні.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Качанівської колонії за результатами розгляду заяви Ю.ТИМОШЕНКО надало дозвіл на тривале побачення ув’язненої з матір’ю та донькою. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, побачення Ю.ТИМОШЕНКО з рідними відбувалося з 9 по 11 березня включно в кімнаті тривалих побачень Качанівської виправної колонії.

На знімку: Євгенія ТИМОШЕНКО виходить з Качанівської колонії після тривалого побачення з матір`ю.

Фото УНІАН