Харків. 12 березня. УНІАН. У Харкові чорнобильці та підприємці розпочали безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 15 членів громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» та членів підприємницьких організацій міста вийшли на пікет під стіни Харківської міської ради.

Пікетувальники тримають національні прапори та прапори громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас».

Голова Харківського осередку громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ підкреслив, що чорнобильці та підприємці відсьогодні щоденно пікетуватимуть Харківську міськраду з вимогою не обмежувати право громадян на мирні акції протесту.

Він обурився фактами заборони через суд за поданням міської влади мирних акцій ліквідаторів 14 та 23 лютого. «Головне – це змусити керівництво Харкова поважати людей, які виступають із протестними акціями. Якщо вийшло хоч і 10 осіб, нехай висловлюють свою думку», - наголосив Б.КОРОТКОВ.

Він додав, що ліквідатори також вимагають припинити «міліцейську сваволю» та безпідставне кримінальне переслідування чорнобильців, виконувати рішення судів про призначення пенсій та доплат, а також створити в Харкові чорнобильський музей.

За словами Б.КОРОТКОВА, підприємці, які долучилися до безстрокової акції протесту, у свою чергу вимагатимуть від міської влади не зносити кіоски та магазини, де працює більшість малих підприємців Харкова.

Б.КОРОТКОВ зазначив, якщо місцева влада не дослухається до вимог протестувалиників, чорнобильці направлять до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звернення з вимогою відправити у відставку голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Ліквідатор також не виключив можливості перенесення безстрокового пікету на площу Свободи під Харківську облдержадміністрацію.