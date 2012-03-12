З 19 по 27 березня в Харкові пройде ХI конкурс Володимира Крайнєва

Харків. 12 березня. УНІАН. З 19 по 27 березня в Харкові відбудеться ХI Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва,

Як повідомляє сайт Управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації, конкурс буде проводитися за двома віковими групами: молодша - до 13 років включно та старша - з 14 до 17 років. До складу журі конкурсу запрошені провідні музиканти світу.

Конкурсні випробування будуть складатися з трьох турів: двох відбіркових та одного фінального. У ІІІ, фінальному турі, конкурсанти гратимуть у супроводі симфонічного оркестру Харківської філармонії.

Всі прослуховування проводяться публічно у великому залі Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату за адресою: вул. К.Маркса, 19.