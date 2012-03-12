Харківський перинатальний центр отримав сучасний реанімобіль

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківський регіональний перинатальний центр при Обласній клінічній лікарні отримав реанімобіль на базі автомобіля «Ford» для перевезення вагітних та новонароджених.

По це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За словами віце-губернатора, реанімобіль відповідає всім сучасним стандартам та вимогам.

«Станом на 12 березня в регіональному перинатальному центрі народилося 4 дитини. Всі – хлопчики», - сказав І.ШУРМА.