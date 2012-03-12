Харківський перинатальний центр отримав сучасний реанімобіль
15:20, 12 березня 2012Харьків
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В Центрі вже народилося 4 хдитини
Харків. 12 березня. УНІАН. Харківський регіональний перинатальний центр при Обласній клінічній лікарні отримав реанімобіль на базі автомобіля «Ford» для перевезення вагітних та новонароджених.
По це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.
За словами віце-губернатора, реанімобіль відповідає всім сучасним стандартам та вимогам.
«Станом на 12 березня в регіональному перинатальному центрі народилося 4 дитини. Всі – хлопчики», - сказав І.ШУРМА.
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