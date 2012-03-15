Сьогодні у Харкові відзначають ювілей Леся Курбаса

Харків. 15 березня. УНІАН. Міжнародною науковою конференцією «Лесь Курбас у контексті світової та вітчизняної культури» відзначає Харків 125-ту річницю від дня народження Леся Курбаса – видатної особистості в історії театру.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на конференцію до Харкова приїхали науковці, дослідники, теоретики театру, режисери зі США, Канади, Росії та різних міст України. Від імені обласної держадміністрації учасників конференції привітав начальник управління культури та туризму Дмитро КУЗНЄЦОВ.

Сьогодні в рамках заходу відбудеться покладання квітів на могилу-пантеон сім’ї Леся Курбаса, відвідування місць, пов’язаних з іменами видатних майстрів театру «Березіль»; відвідання виставки Харківського літературного музею «Лесь Курбас – розстріляний геній українського театру». Завершить конференцію святковий вечір «Вітри Березоля», який відбудеться о 17.00 на великій сцені Харківського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (вул. Сумська, 9).