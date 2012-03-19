В Кегичівському районі внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

Харків. 19 березня. УНІАН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще троє отримали травми.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 16 березня близько 23:50 в районі села Антонівка Кегичівського району.

18-річний водій автомобіля «Daewoo Nexia» перевищив швидкість руху, не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд у правий по ходу руху кювет та перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП два пасажири автомобіля від отриманих травм загинули на місці, водій та ще двоє його пасажирів з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.