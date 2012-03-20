У Харкові службовці технікуму розтратили понад 1 млн. грн. бюджетних коштів

Харків. 20 березня. УНІАН. У Харкові службові особи державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №3» розтратили понад 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харкова Олександра БОНДАРЕНКА, службовці технікуму розтратили бюджетні кошти при управлінні майном, закріпленим за цим закладом.

За фактом розтрати бюджетних коштів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах).

Санкція цієї статті передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.