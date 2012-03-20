Власенко говорить, що Тимошенко пропонують лікуватися у в’язниці

18:03, 20 березня 2012
Харьків
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Адвокат спростовує заяву ДПтСУ

Харків. 20 березня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, пропонують лікуватися у виправному закладі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською колонією сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Вони продовжують пропонувати Юлії Володимирівні лікування в камері тюрми», - сказав адвокат.

С.ВЛАСЕНКО при цьому зауважив, що лікарі пенітенціарної служби погоджуються проводити за межами колонії тільки окремі процедури.

«Вони говорять зараз трошки про інше: вони говорять, що дійсно є в тих рекомендаціях, які дали німецькі лікарі, процедури, які неможливо робити в камері, тому вони хочуть саме ці процедури робити за межами колонії, а все решта робити в камері або поруч із камерою, або десь в іншому місці. Але ніяк уже їм не хочеться лікувати ТИМОШЕНКО в нормальний, логічний спосіб, як це було передбачено, як рекомендаціями німецьких лікарів, як цього вимагає рішення Європейського суду з прав людини, яке було отримане нами в п’ятницю», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО не відмовляється від медичної допомоги, а лише вимагає проведення лікування у відповідних умовах та у відповідному для цього медичному закладі.

«ТИМОШЕНКО не відмовляється від лікування, ТИМОШЕНКО не відмовляється від обстеження, ТИМОШЕНКО заявляє і вимагає суворого дотримання того лікування, яке встановили незалежні лікарі», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО вкотре відмовилася пройти рекомендований німецькими фахівцями курс лікування.

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