Добкін закликає припинити провокації

Харків. 4 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернувся до політичних сил із закликом не використовувати у ході виборчої кампанії протиправних методів агітації.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Повний текст заяви у оригіналі:

«Я, как Харьковский городской голова, призываю представителей всех политических сил прекратить политические провокации, дезинформацию харьковчан и манипуляцию общественным мнением.

Ответственно заявляю, что никому не позволю заниматься противоправными действиями, направленными на дестабилизацию политической ситуации в городе.

Ни больницы, ни школы Харькова не будут задействованы в организации кампании поддержки ни одной политической силы.

Выборы 30 сентября в городе будут организованы так, чтобы исключить всевозможные манипуляции и фальсификации на избирательных участках».