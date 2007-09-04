Добкін закликає припинити провокації
Мер не дозволить протиправних дій
Харків. 4 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернувся до політичних сил із закликом не використовувати у ході виборчої кампанії протиправних методів агітації.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.
Повний текст заяви у оригіналі:
«Я, как Харьковский городской голова, призываю представителей всех политических сил прекратить политические провокации, дезинформацию харьковчан и манипуляцию общественным мнением.
Ответственно заявляю, что никому не позволю заниматься противоправными действиями, направленными на дестабилизацию политической ситуации в городе.
Ни больницы, ни школы Харькова не будут задействованы в организации кампании поддержки ни одной политической силы.
Выборы 30 сентября в городе будут организованы так, чтобы исключить всевозможные манипуляции и фальсификации на избирательных участках».