Турбоатом поставить обладнання на Балаковську АЕС

Харків. 22 березня. УНІАН. ВАТ «Турбоатом», найбільший в Україні виробник турбінного обладнання, стало переможцем конкурсу на постачання комплекту трубної системи конденсатора КП-1650 турбіни ОК-12А для Балаковської АЕС (Саратовська область, Росія), повідомляє в середу прес-служба ВАТ.

«Контракт планується укласти найближчим часом. Замовник устаткування ВАТ «Концерн Росенергоатом», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Балаковська АЕС розташована на лівому березі Саратовського водосховища Волги за десять кілометів на північний схід від міста Балаково. Станція забезпечує чверть виробництва електроенергії в Приволзькому федеральному окрузі РФ.