Поранені під час нападу на караул перебувають у задовільному стані

Харків. 22 березня. УНІАН. Поранені внаслідок нападу на військову частину радіотехнічних військ в Харкові перебувають у задовільному стані.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Начальник варти старший лейтенант Олег ГУРІН та солдат строкової служби Ігор ШИЛО, які отримали поранення перебувають у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан їхнього здоров’я оцінюється як стабільний, задовільний.

Внаслідок нападу від ножового поранення загинув військовослужбовець строкової служби солдат Володимир БЕРЕЗЮК.

У справі призначено спеціальне розслідування. До Харкова вилетіла оперативна група Міністерства оборони України на чолі із заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Григорієм САКОВСЬКИМ.

На місці події працюють оперативні групи Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Міністерства внутрішніх справ та Військової прокуратури Харківського гарнізону.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.