БЮТ – ні дня без нападу та провокацій

Харків. 4 вересня. УНІАН. Другий за три дні напад невідомих на БЮТівську палатку трапився сьогодні о 10:55 у Печенізькому районі області по вулиці Харківській.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного виборчого штабу

БЮТ.

За інформацією агітаторів, що працювали біля палатки, до них під’їхав автомобіль темно-

сірого кольору моделі ВАЗ 2108, з якого вийшло дві молоді людини, нібито на підпитку, і

почали вимагати віддати їм усю агітаційну продукцію, що містилася у палатці. Водій та

ще один чоловік залишалися в автомобілі.

Агітаторам вдалося відвоювати лише підписні листи щодо референдуму і блокнот, у

якому ведеться запис про прийом громадян. Інше – новий тираж газети «Слобожанська

Батьківщина» і примірники програми Блоку Юлії ТИМОШЕНКО «Український прорив»

зловмисники забрали у представників БЮТ силоміць.

Сигнал про напад надійшов до обласного штабу БЮТ у перші ж хвилини після нападу. До

агітаційного відділу були передані дані про зловмисників, а також номери автомобіля.

Заступник керівника штабу терміново передав ці координати до обласного управління

внутрішніх справ та СБУ Харківської області. Правоохоронці зреагували оперативно.

Автомобіль із молодиками та агітпродукцією був затриманий протягом півгодини. Водій

виявився жителем Печеніг, а троє молодих людей – киянами.

Зараз правоохоронці розбиратимуться, хто замовник нападу, і яким чином до нього

причетні твоє киян.

Блок Юлії ТИМОШЕНКО у Харківській області заявляє, що «жоден з нападів на

представників нашої політичної сили не залишиться без розгляду правоохоронних

органів. Серія провокацій стосовно БЮТу говорить лише про те, що наші політичні

опоненти з наближенням дати виборів відчувають наближення власної поразки.

Незважаючи на панікерський характер провокацій, якщо заклики щодо коректності і

прозорості ведення передвиборчої кампанії і надалі залишатимуться непоміченими

політичними опонентами, із замовниками провокацій розбиратиметься закон».