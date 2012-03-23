Медпрацівники Харківщини і Литви обмінюватимуться досвідом

Харків. 23 березня. УНІАН. Медичні працівники Харківщини і Литви обмінюватимуться досвідом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні під час зустрічі заступника голови облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Пятрасом ВАЙТЕКУНАСОМ та представниками литовської медичної клініки «Кардіоліта» була досягнута домовленість з обміну досвідом між фахівцями двох сторін у сфері охорони здоров`я.

«Ви певний час працюєте в інших стандартах, стандартах Європейського Союзу. Цей досвід буде дуже корисним для тих людей, які працюють в Харківській області. Я буду просити вас сприяти приїзду до Литовської Республіки лікарів, медичного персоналу Харківського регіону. Нам потрібні в обміні досвідом не стільки візити чиновників певного рівня, а тих людей, які безпосередньо будуть освоювати методики, будуть впроваджувати ваші кращі досягнення на території нашої області», - звернувся І.ШУРМА до посла.

«Ми готові надати всі наші послуги як тільки у вас буде можливість приїхати в Литву, як тільки ви сформуєте делегацію», - відповів В.ВАЙТЕКУНАС.

За словами І.ШУРМИ, найближчим часом Харків сформує свою делегацію для поїздки в Прибалтику, інтерес для харківських медиків становитиме передусім перинатальна служба, кардіологія та кардіохірургія.

«Протягом місяця ми визначимо групу лікарів, які поїдуть до вас. Для нас цікава в Литві - перинатальна служба, кардіологія і кардіохірургія. Звичайно, це не межа нашого спілкування. Але це те, що нас сьогодні цікавить, де ми відчуваємо, що рівень наших лікарів абсолютно не поступається колегам з Європейського Союзу. У нас була проблема в технічному оснащенні. Поступово ми цю проблему вирішуємо. Нам цікаво, щоб медики вийшли на інший рівень спілкування», - додав заступник голови ХОДА.