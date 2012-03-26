Харків. 23 лютого. УНІАН. Делегація з Харківщини планує відвідати Польщу та країни Балтії.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Міжнародна поїздка у Польщу та країни Балтії (Польща – Литва – Латвія – Естонія - Фінляндія) планується 28 квітня – 5 травня 2012 року. Вона здійснюватиметься в рамках заходів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця».

Метою поїздки є впровадження міжнародних програм молодіжної політики, розвиток медичного волонтерського руху, а також ознайомлення з культурною спадщиною вказаних країн.