Благодійний фонд «Розвиток України» виділить 23 млн. грн. для боротьби з туберкульозом на Харківщині

Харків. 27 березня. УНІАН. Благодійний фонд «Розвиток України» планує виділити 22-23 млн. грн. на розвиток протитуберкульозної служби Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції в інформагентстві SQ заступник губернатора Ігор Шурма.

За його словами, на першому етапі передбачено фінансування у розмірі 14 млн. грн. Кошти будуть рівними пропорціями розподілятися на придбання для Харківської області лікарських препаратів, а також медичного обладнання.

«Враховуючи те, що ми за бюджетні кошти вже закупили лабораторію, нове рентгенологічне обладнання та пересувні цифрові флюорографи, то більший обсяг фінансування можна буде спрямувати на медикаменти, які є вкрай необхідними при лікуванні мультирезистентної форми туберкульозу. Якби ми не вкладали бюджетні кошти, то гроші фонду в переважній більшості пішли б на лабораторію та обладнання, а так ми можемо розширити абсолютно інший сегмент», - сказав І.Шурма.