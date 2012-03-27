Завтра на сході опадів не обіцяють

Харків. 27 березня. УНІАН. 28 березня, за прогнозами синоптиків, на території України очікується мокрий сніг та дощ, у Криму вночі та вранці подекуди сильні опади. Лише у східних областях вночі без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах східних, північних та центральних областей вночі та вранці подекуди ожеледиця. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території південно-західний, 7-12 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму до 6° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області буде хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.