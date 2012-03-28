В Ізюмі під час сварки в магазині один покупець застрелив іншого

Харків. 28 березня. УНІАН. У Ізюмі Харківської області під час сварки в продуктовому магазині один покупець застрелив іншого.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Сварка покупців продуктового магазину, що на вулиці Сакко і Ванцетті в Ізюмі, сталася 27 березня близько 21:00. Один із покупців, 38-річний чоловік, зробив зауваження ішому, які образили продавця. У відповідь на зауваження 46-річний покупець запропонував вийти з магазину для з’ясування стосунків.

На вулиці він одразу дістав зброю та кілька разів вистрілив у 38-річного чоловіка. Від отриманих травм останній помер на місці. Після цього нападник зник з місця злочину.

Правоохоронці швидко встановили, що озброєний чоловік знаходиться вдома разом зі своєю дружиною. Міліціонери, зважаючи на наявність у злочинця зброї, вирішили залучити до спецоперації з захоплення зловмисника бійців батальйону міліції особливого призначення «Беркут».

Під час переговорів із зловмисником, бійці «Беркуту» безшумно проникли до квартири та затримали злочинця.

Міліціонери встановили, що ще до їхнього прибуття зловмисник підкинув пістолет, із якого застрелив чоловіка, на сусідній балкон. Із місця події працівники міліції вилучили сигнальний револьвер «Блеф» зразка 1932 року, перероблений під стрільбу патронами калібру 5,6 мм. Зброю направлено на дослідження.

У цей час затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання та дає свідчення. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками пункту 7 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з хуліганських мотивів), що карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.