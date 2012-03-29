У Харкові «Батьківщина» провела акцію на захист Авакова

Харків. 29 березня. УНІАН. У Харкові представники обласної організації партії «Батьківщина» провели пікетування прокуратури Харківської області з вимогами «припини переслідування» керівника обласної парторганізації, екс-губернатора Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, яка пройшла біля приміщення прокуратури, взяло участь близько 50 осіб.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Україна – прокинься!», «Руки геть від Авакова!», «Справа проти Авакова – це політичне переслідування неугодних опонентів».

На імпровізованому мітингу оратори заявили, що висунуті екс-губернатору звинувачення вважають незаконними, і зажадали припинити «переслідування Авакова», яке, на їхню думку, провадиться «з політичних мотивів». У виступах та скандуваннях учасників акції пролунала різка критика на адресу керівництва держави.

Депутат обласної ради з фракції БЮТ Іван Варченко заявив, що має намір поспілкуватися з працівниками прокуратури, і зайшов до її приміщення.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.