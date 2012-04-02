Цистерни з 770 т меланжу готові до відправки в Росію

Харків. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні, 2 квітня, в Харківській області завершилися заходи щодо завантаження 770 тонн компоненту ракетного пального меланж у спеціальні залізничні цистерни для відправки до Російської Федерації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, роботи із завантаження меланжу тривали неподалік селища Шевченкове в розташуванні складу ракетного пального Сухопутних військ України.

Вивезення окислювача ракетного палива з території України в Росію провадиться в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ з метою подальшої утилізації, яка проходитиме на промислових підприємствах сусідньої країни.

Всього ж у квітні-травні зі сховищ цієї військової частини на утилізацію направлять 2000 тонн меланжу.

Згідно з повідомленням, вивезення всіх 2000 тонн меланжу планується здійснити трьома партіями залізничним транспортом у квітні-травні цього року. На проведення цього комплексу заходів на військовому об’єкті країнами-донорами виділено понад 2,2 млн євро.

«На складі ракетного пального знаходяться 14 залізничних цистерн, на які ми, дотримуючись всіх технологій, завантажили небезпечну речовину. 9 цистерн підготовлено в нашій державі, ще 5 одиниць - надано російською стороною. Загальний обсяг меланжу становить майже 770 тонн», - пояснив командир військової частини підполковник Олександр Ніколаєв.

На сьогодні між Україною та Росією завершується погодження необхідних документів про перетинання вантажем державного кордону.

«Офіційна Російська сторона вже надіслала дозвіл про прийняття меланжу у себе, і справа лише за нашою митницею. За моїми даними, завтра, 3 квітня всі 770 тонн компоненту ракетного пального назавжди залишать наш промисловий регіон, - зазначив О.Ніколаєв.

За словами командування складу ракетного пального, наступні відправки меланжу заплановано на першу та останню декади травня 2012 року. Таким чином, до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» Слобожанщина позбудеться 2000 тонн меланжу, що становить 42 % від всіх запасів небезпечних речовин у військовій частині.

Повністю допомогти Україні з ліквідацією меланжу на Харківщині європейські партнери обіцяють до кінця цього року за рахунок нових фінансових надходжень із-за закордону.

«Умови зберігання компонентів ракетного пального, що знаходиться у військовій частині, повністю відповідають самим високим вимогам техногенної безпеки. Періодично до нас приїздять державні експерти та фахівці з цивільного захисту населення різної підпорядкованості, які перевіряють місця зберігання військового майна: цистерни, сховища чи інші ємкості. Тому якихось приводів для хвилювання абсолютно немає, - наголосив О.Ніколаєв.

За даними прес-центру, станом на 2 квітня на складі ракетного пального Сухопутних військ, що у селищі Шевченкове Харківської області, зберігається понад 4,8 тис. тонн меланжу та близько 150 тонн інших небезпечних речовин.