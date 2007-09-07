„Харків-Владивосток” – жива контрабанда
21:26, 07 вересня 2007Харьків
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У потязі везли хамелеона, павуків і жаб
Харків. 7 вересня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону разом з митниками виявили сьогодні вночі живу контрабанду.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби, зокрема, під час перевірки у залізничному пункті пропуску „Тополі” потяга „Харків-Владивосток” оглядова група знайшла в купе провідника одного з вагонів хамелеона, 10 павуків та 6 жаб, яких перевозили без відповідних дозволів.
Власником живого вантажу виявився залізничник, громадянин України.
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