„Харків-Владивосток” – жива контрабанда

Харків. 7 вересня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону разом з митниками виявили сьогодні вночі живу контрабанду.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби, зокрема, під час перевірки у залізничному пункті пропуску „Тополі” потяга „Харків-Владивосток” оглядова група знайшла в купе провідника одного з вагонів хамелеона, 10 павуків та 6 жаб, яких перевозили без відповідних дозволів.

Власником живого вантажу виявився залізничник, громадянин України.