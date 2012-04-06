На матчі Євро-2012 до Харкова приїдуть до 4 тисяч португальців (додані фото)

Харків. 6 квітня. УНІАН. Власники квитків на матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Харкові безкоштовно їздитимуть у міському транспорті 36 годин.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні під час зустрічі з португальським дипломатами в Харкові сказав директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міськради Олександр Нечипоренко.

За його словами, відвідувачі матчів Євро-2012 у Харкові зможуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом протягом 24 годин до матчу і 12 годин після нього.

У свою чергу начальник відділу прикордонної служби Міжнародного аеропорту «Харків» Віктор Гончар запевнив представників дипломатичного корпусу Португалії в Україні, що кожен уболівальник Євро-2012 проходитиме перевірку прикордонної служби в харківському аеропорту протягом 20 секунд. Він наголосив, що прикордонники розробили ряд заходів, що спрощують перетин кордону під час Євро-2012.

Водночас заступник голови дипломатичної місії Посольства Португалії в Україні Жозе М. Корнейру Мендеш відзначив високий рівень підготовки міста до чемпіонату та висловив сподівання, що Харків гідно прийме гостей Євро-2012.

«Що стосується підготовки Харкова до проведення Євро-2012, то я не бачу якихось серйозних проблем у вашому місті. Я вважаю, що Харків гідний цього футбольного заходу і проведе його на найвищому рівні», - сказав Жозе Мендеш.

За його словами, на матчі Євро-2012 до Харкова збираються приїхати до 4 тисяч португальських уболівальників. Крім цього, за словами Жозе Мендеша, під час футбольної першості континенту до України планує приїхати віце-прем’єр-міністр з публічних питань Португалії.

На знімку: португальскі фани на трибуні стадіону «Металіст» під час матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між Металістом і лісабонським Спортиргом, 5 квітня 2012 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА