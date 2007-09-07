Вуз не сплатив 0,5 млн. грн. зарплати

Харків. 7 вересня. УНІАН. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати посадовими особами одного з приватних вузів заробітної плати його працівникам.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Михайло ГОНЧАРОВ, у ході перевірки встановлено, що заборгованість з виплати зарплати станом на 16 липня становила 524 тис. грн., а термін виплати перевищив один місяць.

Грошові кошти, які надходили на рахунки цього закладу, безпідставно не використовувалися в першочерговому порядку на виплату зарплати, що й призвело до виникнення заборгованості, сказав М.ГОНЧАРОВ.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України.