Вуз не сплатив 0,5 млн. грн. зарплати
23:09, 07 вересня 2007Харьків
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Обласна прокуратура порушила справу
Харків. 7 вересня. УНІАН. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати посадовими особами одного з приватних вузів заробітної плати його працівникам.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Михайло ГОНЧАРОВ, у ході перевірки встановлено, що заборгованість з виплати зарплати станом на 16 липня становила 524 тис. грн., а термін виплати перевищив один місяць.
Грошові кошти, які надходили на рахунки цього закладу, безпідставно не використовувалися в першочерговому порядку на виплату зарплати, що й призвело до виникнення заборгованості, сказав М.ГОНЧАРОВ.
Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України.
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