Металіст знову б’є рекорд: вшосте бронзовий призер

Харків. 10 квітня. УНІАН. Харківський Металіст за кілька турів до завершення Чемпіонату України з футболу достроково посів третє місце в тутрнірній таблиці.



Зігравши у завершальному матчі 26-го туру у Дніпропетровську внічию 2:2 з міцевим Дніпром і набравши 56 очок, команда Мирона Маркевича забезпечила собі бронзові нагороди національної першості нинішнього сезону.

За словами фахівців програми «Про футбол» (телеканал 2+2), це був один з найкращих матчів в українському футболі першої половини 2012 року.

Металіст двічі виходив уперед, і двічі його наздоганяли дніпропетровці. Як харків’яни, так і дніпропетровці продемонстрували відкритий атакуючий футбол, безкомпромісну боротьбу і бійцівський характер.

Кінцівку матчу харківський клуб догравав у меншості - за зрив атаки Дніпра з поля був видалений Марко Девіч.

Голи у Металіста забили Соса (31 хв.) і Девіч (60 хв.).

«Обидві команди показали гарний футбол», аби так грали всі, то трибуни завжди були б переповнені, - прокоментував гру у флеш-інтерв’ю головний тренер Металіста Мирон Маркевич. «Ми раді, - додав він, - що команда не опустилася нижче свого рівня».

Склад Металіста: Дишленкович, Вільягра (Обрадович 88), Папа Гуйє, Торсигльєрі, Пшеничних, Едмар, Торрес, Хав`єр (капітан), (Марлос 90), Соса, Тайсон (Бланко 74), Девіч. Запас: Горяїнов, Березовчук, Шелаєв, Крістальдо.

На знімку: гравці Металіста радіють перемозі в одному з матчів, 2012 рік.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА