В Дергачах стартувала книжкова виставка-ярмарок

Харків. 10 квітня. УНІАН. Сьогодні в Дергачівському районі в приміщенні районного Будинку культури розпочала роботу книжкова виставка-ярмарок «Харківські видавці – районам області», присвячена 200-річчю від дня народження байкаря і видатного поета Євгена Гребінки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистому відкритті виставки взяли участь начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич і голова Дергачівської районної ради Михайло Бушев.

До участі у заході, крім Дергачівського, запрошено Богодухівський та Золочівський райони. Як зазначила начальник управління, завдяки новому формату проведення виставки-ярмарку, мешканці кількох районів Харківської області мають змогу обмінятися досвідом, поспілкуватися, а також дізнатися багато нового про життя видатних українців, що так чи інакше пов’язані з Харківщиною.

«Мені приємно казати, що ми трохи змінили формат, і тепер кілька районів мають змогу поспілкуватися один із одним та обмінятися досвідом. Хочу сказати, що ми недарма обрали Дергачівський район. Я сьогодні відвідала районну бібліотеку, і те, що я побачила, дає мені право заявити, що це зразок бібліотечної справи не тільки в районі та області, а й у всій Україні. Ці зали, багаті фонди, велика кількість постійних відвідувачів - всі ці факти свідчать про те, що Дергачівський район - це потужний центр розвитку бібліотечної справи», – сказала В.Маренич.

«Дергачівський район завжди радий вітати на своїй території гостей. Особливо ми раді таким заходам, як сьогоднішня виставка. Гадаю, сьогодні кожен відвідувач зможе знайти для себе щось нове та цікаве», – зазначив у свою чергу М.Бушев.

Під час урочистостей виступили діти з усіх трьох районів, які читали вірші та байки Євгена Гребінки, а також виконали пісні, написані на його поетичні твори. Пісня «Очі чорні» для гостей виставки-ярмарку пролунала у виконанні народного артиста України Андрія Тимошенка. Також мешканці Дергачівщини, Золочівщини та Богодухівщини мали змогу переглянути уривок з фільму «Той, хто торував шлях» виробництва Полтавської ТРК «Лтава», присвяченого життю і творчості видатного поета.

У ході відкриття виставки-ярмарку В.Маренич передала до районних бібліотек Дергачівського, Золочівського та Богодухівського району набори книг з навчальої та художньої літератури.

Виставка-ярмарок продовжить свою роботу до 17 квітня, і протягом тижня мешканці трьох районів зможуть придбати в Дергачах дитячу, навчально-методичну та художню літературу за цінами видавництв.