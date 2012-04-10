У Римі прокурор просить про домашній арешт для Авакова

Харків. 10 квітня. УНІАН. У Римі завершилося судове засідання щодо обрання для колишнього губернатора Харківської області Арсена Авакова міри запобіжного заходу.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, італійський прокурор просив про домашній арешт, а захист А.Авакова наполягав на звільненні затриманого, оскільки не бачить підстав для його затримання чи домашнього арешту.

Суд має ухвалити рішення впродовж дня.

Підтримати А.Авакова до Італії прибули голова парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожемякін, донька екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко, а також родичі затриманого.

Як заявив адвокат Коррадо Олів’єро, він не бачить підстав у майбутньому для екстрадиції А.Авакова до України, оскільки стаття 365 Кримінального кодексу України, за якою А.Авакову висунуто обвинувачення, відкриває можливості для різних маніпуляцій.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії ухвалив рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб.

Однак 30 березня у партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не заарештовував А.Авакова.

29 березня відбулося попереднє засідання апеляційного суду Рима, яке складалося з двох питань: встановлення особи А.Авакова та його позиції щодо запиту Генеральної прокуратури України про екстрадицію, наголосили у «Батьківщині».

За даними партії, судове засідання з розгляду питання про обрання міри запобіжного заходу для А.Авакова призначене італійським суддею на 10 квітня.