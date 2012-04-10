Харківобленерго вимкнуло світло 11 об’єктам Харківводоканалу

Харків. 10 квітня. УНІАН. АК «Харківобленерго» сьогодні через борги відімкнула від електропостачання 11 об’єктів КП «Харківводоканал».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі АК «Харківобленерго», сьогодні від електропостачання відключені допоміжні об’єкти «Харківводоканалу», зокрема, електротехнічна лабораторія, склад, майстерня тощо.

Об’єкти, котрі забезпечують водопостачання Харкова, від електроенергії не відключені та продовжують працювати.

За даними прес-служби, на сьогодні борги «Харківводоканалу» за електроенергію перевищують 280 млн грн.

У прес-службі «Харківобленерго» зауважили, що 25 квітня профспілка підприємства планує провести пікетування офісу «Харківводоканалу». Відповідна заявка на проведення пікету вже подана до міськради.