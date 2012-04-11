Харківщина розвиває бібліотечну справу

Харків. 11 квітня. УНІАН. На Харківщині особлива увага приділяється розвитку бібліотечної справи.

Про це сказала у вівторок під час відкриття виставки-ярмарку «Харківські видавці - районам області» в Дергачівському районі начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

За її словами, районні та сільські бібліотеки Харківщини користуються великим попитом у мешканців області, адже хорошу книгу не замінять ніякі досягнення сучасної науки і техніки, тому бібліотеки як і раніше знаходяться в зоні пильної уваги керівництва області.

«Те натхнення, ту силу, яку несе в собі кожна книга, духовність, яку вона розвиває, не може замінити собою ніякий комп`ютер чи будь-яке інше досягнення сучасних інформаційних технологій. Я рада, що сьогодні у нас є можливість читати такі прекрасні, яскраві, барвисті книги, як ті, які ми привезли сюди. Це говорить про те, що у нас в Харківській області видаються якісні книги, тим більше, що кожна шоста українська книга видається саме на Харківщині», - зазначила В.Маренич.

Як підкреслила в свою чергу начальник відділу культури і туризму Дергачівської РДА Валентина Гузенко, на Дергачівщини бібліотеки користуються стабільним попитом у читачів.

«28 сільських бібліотек нашого району об`єднані в єдину централізовану бібліотечну систему, яка фінансується з районного бюджету. Бібліотеки в селах користуються попитом, ми навіть вводимо у великих населених пунктах додаткові штатні одиниці, тому що на одного бібліотекаря має бути 500 читачів, а там - за 1300», - повідомила В.Гузенко.