До кінця року в Харкові встановлять близько 20 молокоматів

Харків. 17 квітня. УНІАН. До кінця цього року в Харкові планується встановити близько 20 молокоматів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі радіо «Слобожанщина» поінформувала в.о. начальника Головного управління розвитку агропромислового комплексу облдержадміністрації Олена Кулик.

Вона наголосила на тому, що молоко, призначене для продажу в молокоматах, проходить серйозний ветеринарний контроль, і в його якості цього можна не сумніватися.

«Молоко для автоматів поставляється від великого сільськогосподарського підприємства Богодухівського району, яке має статус племінного господарства. Воно проходить систему фільтрації, охолодження, а самі автомати - системи очищення і дезінфекції. Там є дуже серйозний ветеринарний контроль, тому в якості цього молока в жодному разі не можна засумніватися. Тому цей проект буде розвиватися: до кінця року в людних місцях Харкова планується встановити близько 20 молокоматів», - сказала Кулик.

За її словами, автомати для молока вже виготовлені українською фірмою. Вони будуть відрізнятися від тих, що вже встановлені. У нових молокаматів, зокрема, буде більш сучасний дизайн.