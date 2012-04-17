Завтра в Україні очікуються дощі

Харків. 17 квітня. УНІАН. Завтра у північних, більшості центральних областей України, в Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, в окремих районах на грунті приморозки 0-2°, вдень 9-14° тепла; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області у середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.