Верховна Рада підтримала створення Космічних сил у складі ЗСУ

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону щодо створення Космічних сил у складі Збройних сил України. За відповідний законопроєкт №13255 проголосували 252 народні депутати.

Проєкт закону передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, запропоновані зміни до абзацу четвертої частини першої статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України" щодо уточнення структури Збройних сил України" передбачають доповнення до переліку видів ЗСУ новим видом – "Космічні Сили".

Відео дня

Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам. Крім того, ініціатива передбачає формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.

"Україна має можливість створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що у поєднанні з відповідними носіями для їх виведення у космос забезпечать: формування власних спроможностей з виявлення пусків ракет з території ворога – Україна отримає власну систему раннього попередження про ракетні удари противника; формування власних спроможностей для забезпечення стримування противника та практичної протидії його ударам з використанням екзоатмосферних (тобто космічних) засобів нападу тощо", - йдеться у документі.

Також передбачено, що це забезпечить істотне збільшення розвідувальних спроможностей України через нарощення власного сузір’я супутників.

Створення Космічних сил України – що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні голова підкомітету з питань державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що плани щодо створення космічних військ у складі ЗСУ – це стратегічна відповідь на нові загрози з боку Російської Федерації, яка запустила по українських містах систему "Орєшник".

Він пояснив, що війська протиповітряної оборони відповідають за горизонт лише до 30-40 кілометрів, а траєкторія "Орєшника" виходить у космос – це понад 100 кілометрів. Тож "Орєшник" найефективніше перехопити до моменту розділення бойових блоків у космосі.

Також наприкінці жовтня українська компанія HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO, перший суверенний супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку, і вже розпочали його експлуатацію.

Супутник був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

Мета ініціативи – створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: