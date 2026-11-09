У Кремлі прокоментували заяву Трампа про 'зміну форми' України

Пєсков також заявив, що переговори в Абу-Дабі відбудуться без представників європейських країн.

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, в якій той натякнув на зміну кордонів України після укладення мирної угоди.

Так, коментуючи фразу Трампа про те, що "Україна набуде дещо іншої форми", прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав:

"Україна з точки зору географії вже інша країна, реалії на землі очевидні".

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Пєсков також заявив, що переговори в Абу-Дабі відбудуться за участю Росії, України та США, але без представників європейських країн.

"Переговори в Абу-Дабі відбуватимуться між Росією та Україною за посередництва США", – заявив він.

За його словами, європейські представники не братимуть безпосередньої участі у зустрічі, незважаючи на заяви про намір долучитися до обговорень. При цьому у США та України є окремі канали взаємодії з європейськими країнами.

Прес-секретар Кремля також прокоментував майбутню зустріч Трампа, Путіна та Сі, заявивши, що три країни обмінюються думками щодо порядку денного можливої зустрічі лідерів, на якій вони можуть обговорити найрізноманітніші питання.

Переговори в Абу-Дабі

Раніше ЗМІ повідомляли, що спільна делегація Європейського Союзу також візьме участь у мирних переговорах між представниками України, Росії та США в Абу-Дабі. Команду ЄС представлятимуть чиновники провідних європейських інституцій, а також Франція та Німеччина.

Російську делегацію на переговорах очолить помічник президента Володимир Мединський. Також до її складу увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки Ігор Костюков та високопоставлений офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Українську делегацію очолить Рустем Умеров, голова Служби зовнішньої розвідки України. Також до її складу увійдуть: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, Давид Арахамія, голова фракції партії Зеленського у Верховній Раді України, Сергій Кислиця, заступник керівника ОП.

Адміністрацію президента США Дональда Трампа представлятимуть його спеціальні представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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