МВФ почав перегляд програми для України: скільки коштів можуть надати

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Програма передбачає зустрічі з керівництвом та експертами місії МВФ, під час яких відбудеться обговорення прогресу у виконанні програми, результатів реалізації погоджених заходів, а також подальших пріоритетів економічної та фінансової політики України.
Особливу увагу буде приділено питанням забезпечення макрофінансової стабільності, підтримання стійкості фінансової системи та виконання структурних маяків програми. За результатами другого і третього переглядів програми EFF Україна може отримати 1,67 мільярда доларів.
Місія працюватиме у гібридному режимі: представники України та МВФ зустрічатимуться у Львові та Варшаві, фахівці НБУ також приєднуватимуться до зустрічей онлайн.
Україна та МВФ - останні новини
Україна є найбільшим боржником Міжнародного валютного фонду (МВФ) серед країн Європи та другою за рівнем заборгованості у світі, такі дані наведено в офіційному звіті МВФ.
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Водночас у Міненерго повідомили, що мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, а будь-які зміни, згідно з чинним законодавством, можливі лише після завершення воєнного стану.