Через бум ШІ дата-центри почали скуповувати старі газові турбіни та авіадвигуни

За різними оцінками, терміни постачання нового обладнання до США зараз становлять у середньому шість років.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту призвів до дефіциту на ще одному ринку. Компанії, що будують дата-центри, тепер шукають по всьому світу вживані газові турбіни, відновлюють давно невикористовувані установки і навіть переробляють списані авіаційні двигуни на генератори.

Як повідомляє видання Reuters, через бум ШІ черга на газові турбіни в США розтягнулася на шість років, тоді як виробники вже обговорюють замовлення з розрахунком на 2031 рік. Щоб не чекати на поставки до наступного десятиліття, технологічні компанії звернулися до вторинного ринку.

Попит виявився настільки високим, що ціни на такі установки теж почали зростати. За словами генерального директора EthosEnergy, ринок вживаних турбін зараз переживає справжній бум. При цьому експерти попереджають, що наявної пропозиції недостатньо, щоб компенсувати затримки з поставками нового обладнання. Додатковими перешкодами залишаються отримання дозволів на будівництво та підключення до електромереж.

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Масштаб проблеми відображають дані Wood Mackenzie: загальний обсяг замовлень на газові турбіни у світі вже перевищує 100 ГВт, тоді як річні виробничі потужності оцінюються лише в 60–70 ГВт. Аналітики Jefferies підрахували, що лише американським дата-центрам у 2026 році знадобиться близько 17 ГВт потужності. До 2028 року цей показник може зрости більш ніж утричі.

Серед компаній, які вже використовують альтернативні рішення, опинилася Crusoe, що займається інфраструктурою для штучного інтелекту. У квітні вона замовила у ProEnergy 13 газових турбін аеродинамічного типу загальною потужністю 650 МВт. Ці установки створені на базі авіаційних двигунів GE Aerospace і призначені для живлення ШІ-дата-центрів Crusoe у США.

Важливу роль відіграє й вартість обладнання. За даними Origin Partners, добре збережені вживані турбіни продаються приблизно за $1,5–1,7 млн за мегават потужності, а відновлені – приблизно за $1,3 млн. Для порівняння: ціна нових установок становить близько $2–2,5 млн за мегават. У окремих випадках купівля невеликих вживаних турбін обходиться ще дешевше. Наприклад, нещодавно дві установки потужністю 14,5 МВт кожна продали за $12,5 млн. Нові аналоги обійшлися б приблизно в $35 млн, а чекати на них довелося б близько п’яти років.

Втім, у такого обладнання є недоліки. Історія обслуговування вживаних турбін не завжди прозора, деякі установки мають обмежений залишковий ресурс, а гарантії довгострокового обслуговування можуть бути недостатніми. Перероблені авіадвигуни також викликають сумніви щодо їхньої придатності для безперервної роботи як джерел електроенергії. У результаті розробники дата-центрів іноді змушені встановлювати на одній площадці понад сотню невеликих турбін різних моделей і виробників.

Паралельно зростає інтерес до альтернативних джерел енергії на базі інших технологій. Фінська корпорація Wartsila з весни 2025 року отримала від американських дата-центрів замовлення на 3 ГВт потужності для енергоблоків, що працюють на газових двигунах замість класичних газових турбін.

Раніше глава OpenAI Сем Альтман заявив, що зберігати оперативну пам’ять у домашніх ПК – це марнотратство. Мовляв, в умовах її дефіциту ефективніше направляти її в дата-центри, де одна й та сама обчислювальна інфраструктура може обслуговувати безліч користувачів.

За різними оцінками, дефіцит пам’яті, спричинений розвитком індустрії штучного інтелекту, збережеться до 2030 року. Це означає, що в найближчі роки розраховувати на зниження цін на комп’ютерні комплектуючі навряд чи варто.

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