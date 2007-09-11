В Ізраїлі - виставка про голодомор в Україні

Харків. 11 вересня. УНІАН. Виставка «Забуттю не підлягає», присвячена Голодомору 30-х років в Україні, відкрилася в Єрусалимі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України V скликання Олександра ФЕЛЬДМАНА, виставка, що відкрилася в Єрусалимі у Культурному центрі на вулиці Гілель, 27, організована при сприянні Міжнародного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА.

За словами народного депутата, виставка є частиною проекту Фонду щодо ознайомлення ізраїльтян про геноцид українського народу. «Головна мета виставки, сказав О.ФЕЛЬДМАН, - відтворити хроніку злочинів тоталітаризму, зафіксувати події і факти, які не можна забувати, якщо ми прагнемо будувати в Україні громадянське суспільство на основі демократії і гуманізму».

О.ФЕЛЬДМАН зачитав телеграми від Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, надіслані з нагоди відкриття виставки. Він також подякував главі української держави за його міжнародну ініціативу стосовно визнання Голодомору 30-х років в Україні Геноцидом.

Унікальність виставки полягає в тому, що в основу музейної експозиції, яка сформована Київською організацією Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, покладений проблемно-хронологічний принцип. Автор виставки, голова київського «Меморіалу», заступник директора Національного інституту пам’яті Роман КРУЦИК говорить, що експозиція на основі незаперечних фактів, архівних документів, експонатів та ілюстрацій відбиває події і факти тоталітарного минулого України. Виставка розкриває історичні передумови трьох Голодоморів, які пережила Україна в 1921-23, 1932-1933 та 1946-1947 роках.

При сприянні Фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА в Єрусалим прибула не лише сама виставка, яка складається з 54 оригінальних плакатів, але й близько 500 екземплярів іншої друкованої продукції, що розповідають про трагедію українського народу. Після закінчення виставки, що триватиме близько місяця, вона буде передана в дар ізраїльському музею Холокосту «Яд Вашем», окремі експонати – ізраїльському Товариству вихідців з України.

Крім того, О.ФЕЛЬДМАН запропонував у відповідь на відкриття «Українського парку» в Ізраїлі найближчим часом відкрити «Ізраїльський парк» в Україні.

У відкритті виставки взяв участь Посол України в Ізраїлі Ігор ТИМОФЄЄВ, депутати Кнесету, провідні політики, громадські діячі, історики, журналісти та представники Товариства вихідців з України.