Концесія у Харкові пробуксовує
17:36, 11 вересня 2007Харьків
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Іноземні компанії так і не йдуть
Харків. 11 вересня. УНІАН. Іноземні компанії не поспішають вкладами гроші у концесію комунальних підприємств «Вода» і «Харківкомуночиствод».
Як пише «Деловая столица», швидше за все, анонсовані переговори керівників Харкова стосовно концесії комунальних підприємств «Вода» і «Харківкомуночиствод» з російським консорціумом «Алфа-Групп», компанією «Росводоканал» та ЗАТ «Комплексні енергетичні системи», а також з австрійським холдингом Ami Water завершилися нічим.
Не виключено, що керівництво Veolia Water після моніторингу харківського ЖКГ також не спокуситься роботою на місцевому ринку, пише газета.
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