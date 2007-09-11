Концесія у Харкові пробуксовує

Харків. 11 вересня. УНІАН. Іноземні компанії не поспішають вкладами гроші у концесію комунальних підприємств «Вода» і «Харківкомуночиствод».

Як пише «Деловая столица», швидше за все, анонсовані переговори керівників Харкова стосовно концесії комунальних підприємств «Вода» і «Харківкомуночиствод» з російським консорціумом «Алфа-Групп», компанією «Росводоканал» та ЗАТ «Комплексні енергетичні системи», а також з австрійським холдингом Ami Water завершилися нічим.

Не виключено, що керівництво Veolia Water після моніторингу харківського ЖКГ також не спокуситься роботою на місцевому ринку, пише газета.