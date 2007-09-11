Двірникам видали інструмент

Харків. 11 вересня. УНІАН. Пластикові мітли і тази для прибирання сміття, спеціальні жилети і костюми, гумові чоботи і теплі бурки.

Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради з повиланням на директора КП «Харківблагоустрій» Катерину СЛИВИНСЬКУ, всім цим повністю сьогодні забезпечені харківські двірники.

За її словами , до 1 листопада комплекти зимового одягу отримають на всіх ділянках «Харківблагоустрію».

Нині в Харкові трудяться 2 200 дворових робітників. К.СЛИВИНСЬКА вважає, що нинішні умови роботи двірників є серйозним стимулом для того, щоб прибирання територій проводилося вчасно і якісно.

Керівники підрозділів «Харківблагоустрію» говорять, що інструмент видається щомісяця, робітники забезпечені всім необхідним ручним інвентарем. Механізована техніка тільки передбачається. На даному етапі замовлено осінній і зимовий одяг: куртки, комбінезони, бурки з галошами, гумові чоботи, рукавиці.

«До 1 січня в оплаті праці двірника існувала «зрівнялівка», - пояснила К.СЛИВИНСЬКА. - Робітники одержували порівну, незалежно від того, як вони прибрали територію. Зараз людина одержує залежно від обсягу виконаного та якості роботи. Триступінчата система контролю дозволяє об`єктивно оцінити працю двірника. Безумовно, найголовніший контролер тут – харків`янин, мешканець того або іншого будинку, потім вже - наші технічні працівники і служба 062».

Сьогодні більшість дворових робітників потребує даху над головою. Як повідомила К.СЛИВНСЬКА, на даний момент декілька квартир (службове житло) вже надані робітникам, які віддали своїй професії багато років. Зараз складаються списки двірників, які взагалі мають право претендувати на таке житло.