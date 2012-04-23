«Харьковская сирень» набуває популярності у Франції - Маренич

Харків. 23 квітня. УНІАН. Кінофестиваль «Харьковская сирень» набуває популярності у Франції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказала на прес-конференціїначальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Створена окрема сторінка кінофестивалю «Харьковская сирень» в асоціації франко-української дружби «Весна», яку очолює Уляна Чайковська. Таким чином, популяризація нашого фестивалю просувається щосили. У французьких великих і маленьких містечках дуже багато про нього знають. Приміром, його обговорюють у Парижі. Я не говорила Мілен Демонжо про майбутній приїзд Алена Делона, вона прочитала про це у французькій пресі. У нас є хороше харківське лобі у Франції», - зазначила В.Маренич.

Вона висловила сподівання, що це буде впливати на якість тих робіт, які будуть надходити на фестиваль.