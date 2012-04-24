Тимошенко привезли до лікарні «Укрзалізниці» притомною - лікар

Харків. 24 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко була госпіталізована до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові притомною та без видимих пошкоджень рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу лікар-невропатолог ЦКЛ «Укрзалізниці» Ірина Фурса, коментуючи заяву Ю.Тимошенко про те, що перед вивезення до лікарні її побили.

«Тильна поверхня долонь та обличчя сумнівів не виявили», - запевнила І.Фурса.

При цьому вона зазначила, що Ю.Тимошенко була в одязі із довгими рукавами.

За словами І.Фурси, екс-прем’єр-міністр відмовилася від проведення первинного медичного обстеження після доставлення до лікарні.

При цьому на брифінгу І.Фурса відмовилася оцінювати загальний фізичний стан Ю.тимошенко, пославшись на те, що медичний персонал лікарні не проводив огляд пацієнтки.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

Сама Ю.Тимошенко розповсюдила заяву, у якій, зокрема, вказала, що ввечері 20 квітня троє чоловіків у камері підійшли до її ліжка, накинули простирадло та почали стягувати з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу. «Від болю та відчаю я, як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт, мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадлі на вулицю… Від невиносимого болю в спині та страху я почала кричати та кликати на допомогу, але ніякої допомоги я не отримала. В якийсь момент від страшного болю я просто відключилася та прийшла до тями вже в лікарняній палаті…», - написала Ю.Тимошенко.