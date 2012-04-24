Відкрилися IV малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини»

Харків. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні у харківському Палаці спорту урочисто відкрито IV малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини».

Малі Олімпійські ігри відкрили виступи хореографічних ансамблів Харківщини: «Мрія», «Закаблуки», «Джерельце», «Сонцеворот», «Зорецвіт», ансамбль сучасної хореографії «Олірна», народний художній ансамбль танцю «Щасливе дитинство», ансамбль «Рідна пісня», театр мод «Ассоль», гімнасти та прапороносці. Після виступу відбувся парад команд-участників змагань, було піднесено прапор ігор та запалено символічний Олімпійський вогонь, повідомляє сайт облдержадміністрації.

У церемонії відкриття малих Олімпійських ігор взяли участь заступник губернатора Євген Савін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, перший заступник голови облради Олена Олешко, народні депутати Валерій Писаренко та Ірина Бережна, депутати рад різних рівнів, голови адміністрацій районів Харкова, голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення та видатні спортсмени Харківщини.

«Це відкриття - чудове барвисте свято, яке ознаменувало початок малих Олімпійських ігор Харківщини. Дозвольте від імені голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна та від себе особисто привітати вас з цим чудовим святом. Другий рік поспіль 27 районів Харківської області, 9 районів міста Харкова та 6 міст обласного значення зустрічаються на цій спортивній площадці й змагаються між собою. Нехай переможе найсильніший! Нехай спортивний запал буде в ваших серцях, нехай і місто, і Харківська область будуть кращими», - сказав у своєму виступі Є.Савін.

У відкритті малих Олімпійських ігор взяли участь понад 600 юних олімпійців із 42 районів міста та області та понад 3000 юних глядачів.

Змагання малих Олімпійських ігор відбулися в усіх районах області, містах обласного значення та в місті Харкові. На сьогодні завершені I (шкільний), II (районний), та III (зональний обласний) етапи змагань, у яких взяло участь понад 90 тисяч юних олімпійців та 9000 батьків. У змаганнях брали участь всі загальноосвітні навчальні заклади Харківської області та Харкова, до яких були залучені учні 3-8 класів, розподілені на 3 вікові категорії.

5, 7, 10 травня на базі Палацу спорту відбудуться фінальні змагання малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини», у яких візьмуть участь 27 найкращих команд Харківської області та м. Харків.

Нагородження переможців та призерів малих Олімпійських ігор відбудеться в День Захисту дітей.