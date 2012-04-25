До Харков на суд 28 квітня прибуде сотня нардепів-тимошенківців

Харків. 25 квітня. УНІАН. Парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» 28 квітня у повному складі прибуде до Харкова на судове засідання у кримінальній справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, голова фракції Андрій Кожем’якін.

«Фракція прийняла рішення, що в день суду в повному складі буде присутньою у Харкові на засіданні цього суду», - сказав А.Кожем’якін.

Він припустив, що Ю.Тимошенко буде доставлено на це засідання примусово.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова в суботу, 28 квітня, о 10.00 розпочне слухання по суті кримінальної справи щодо ЄЕСУ. Засідання проходитиме у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.