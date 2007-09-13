Добкін: референдум потрібен

Харків. 13 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН підтримує ініційоване Партією регіонів проведення всеукраїнського референдуму щодо статусу російської мови, виборності голів районних і обласних держадміністрацій та позаблокового статусу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у середу на території сквера Перемоги, де розмістилися агітаційні намети Партії регіонів, М.ДОБКІН поставив свій підпис на підтримку референдуму.

Аргументуючи свою позицію, мер Харкова зазначив: «це ті питання, які хвилюють нині дуже багатьох людей, і в мене є своя точка зору з цього приводу, яка не не змінюється з самого виникнення цих питань у нашому суспільстві».

Особливу увагу М.ДОБКІН приділив питанню виборності керівників областей і районів та висловився за їхнє обрання прямим голосуванням. «Це необхідно для того, - сказав він, - щоб не виникало ситуацій, коли до нас присилають кого завгодно і для вирішення питань, які харків’яни перед цими людьми ніколи і не ставили».

М.ДОБКІН вважає, зокрема, що «з губернатором Арсеном АВАКОВИМ у місто Харків сьогодні привнесено велику кількість непритаманних нашому регіону тем», і мер упевнений, що вибори 30 вересня, «як і попередні, ще раз підтвердять, що Харківська область і місто Харків не підтримують сьогодні тих політичних сил, які представляє губернатор».

На думку М.ДОБКІНА, «варіант, коли прямим голосуванням буде обиратися губернатор, дозволить обрати людину, котра представлятиме інтереси більшості населення того чи іншого регіону, – така людина буде нести і відчувати повну відповідальність за те, що відбувається».

Тому, сказав мер Харкова, «я поставив свій підпис і закликаю всіх харків’ян, кому небайдужа доля міста, приєднатися до цієї ініціативи».