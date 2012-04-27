Синці в Тимошенко з’явилися пізніше, ніж стверджує засуджена - судмедексперт

Харків. 27 квітня. УНІАН. Синці та інші тілесні ушкодження на тілі екс-прем’єра Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській колонії, могли з’явитися не 20 квітня, як стверджує вона, а трохи пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам на брифінгу судмедексперт, завідуючий кафедрою судово-медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти, член медкомісї професор Олександр Гуров.

За його словами, цей висновок зроблено на основі вивчення акта медогляду Ю.Тимошенко від 24 квітня, який був складений медпрацівниками колонії. Огляд проведено за медичними документами на основі тих даних, які були зібрані лікарями Качанівської колонії 24 квітня. Огляд проводили два експерти з бюро судово-медичної експертизи. «Я згоден з висновками колег, - зазначив О.Гуров, - претензій та уточнень немає».

«Експерти встановили, - повідомив при цьому він, - що мають місце кровоподтьоки на передпліччі та передній частині живота справа. Експерти вважають, що кровоподтьокам не більше двох діб».

За словами професора, це означає, що синці на тілі Ю.Тимошенко з’явилися не пізніше, ніж за 1-2 доби до огляду 24 квітня.

Враховуючи те, що ці зміни були зафіксовані 24 квітня, наголосив О.Гуров, «ушкодження, зафіксовані в акті судово-медичного огляду, не могли виникнути 20 числа за тих обставин, на які вказує Юлія Володимирівна».

Тобто, за його словами, синці на тілі Ю.Тимошенко, які були зафіксовані працівниками медсанчастини Качанівської колонії, не могли виникнути при її перевезенні до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» 20 квітня.

Крім того, заявив О.Гуров, згідно з актом огляду 24 числа, «не можна зробити однозначний висновок, що кровоподтьоки з’явилися внаслідок прямих ударів».

Коментуючи фотографії із синцями на тілі Ю.Тимошенко, які з’явилися сьогодні в інтернеті, О.Гуров зазначив, що фото зроблені без «судово-медичних правил» і вони не можуть бути об’єктом судово-медичного дослідження.