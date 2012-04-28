Під суд над Тимошенко збираються її прихильники і противники

Харків. 28 квітня. УНІАН. У Харкові на площі Руднєва біля Апеляційного суду Харківської області, де має розпочатися засідання Київського райсуду міста щодо діяльності корпорації ЄЕСУ, проходять мітинги і прихильників і противників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції розділені кордонами міліції.

Активісти тримають у руках державну і партійну символіку, а також плакати з написами на підтримку або про засудження Ю.Тимошенко.

За даними міліції, на цей час у сквері поблизу центрального входу до суду загалом зібралося близько 2 тисяч осіб.

З гучномовців лунають голоси учасників мітинів, грає музика.

У вестибулі суду зібралися народні депутати від «БЮТ-Батьківщини», у тому числі заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

Як сказав кореспонденту УНІАН голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін, сьогодні до Харкова має прибути майже вся фракція. У разі, якщо суд триватиме і в наступні дні, депутати від опозиції чергуватимуть на засіданнях суду «вахтовим методом».

За словами А.Кожем’якіна, в нього немає на цей час інформації, чи буде доставлена сьогодні до суду Ю.Тимошенко.

На засідання суд прибула також донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

Засідання суду має розпочатися о 10.00.