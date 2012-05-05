У Харкові випав з 8-го поверху і розбився насмерть дворічний хлопчик

15:20, 05 травня 2012
Харьків
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Міліції з’ясовує обставини

Харків. 5 травня. УНІАН. У Харкові, випавши з вікна квартири на 8-му поверсі, насмерть розбився дворічний хлопчик.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Київського району Харкова Євгена Соколова, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 6.40.

За його даними, хлопчик 2009 року народження випав із вікна одного з житлових будинків по вулиці Дружбі народів, де проживав разом з матір’ю. Як з’ясувалося, дитина забралася на підвіконня та, зіпершись на москітну сітку, випала з вікна.

На місце події негайно прибули керівники районної прокуратури та міліції, слідчо-оперативна група. На цей час проведено первинний огляд місця події та квартири. Працівники Київського райвідділу міліції з’ясовуються причини трагедії. Хід перевірки перебуває на контролі прокуратури.

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