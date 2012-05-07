На Харківщині виплачено грошову допомогу всім учасникам бойових дій

Харків. 7 травня. УНІАН. На Харківщині повністю завершені грошові виплати учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги.

Про це сьогодні в ході урочистих заходів Головного управління МВС України в Харківській області, присвячених Дню Перемоги, повідомив голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Держава цього року на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича провела грошову виплату кожному учаснику бойових дій від 1700 до 2200 гривень. Всі ці гроші вже видані і знаходяться безпосередньо у тих, кому вони були адресовані», - наводить слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністраціїї.

На знімку: Михайло Добкін вручає грошову винагороду ветерану війни.

Фото прес-служби ОДА